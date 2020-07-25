Manisa'da bugüne kadarki en büyük kenevir operasyonu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri 27,5 milyon TL olan 10 bin 885 kök yasa dışı ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi. İmha edilen kenevir bitkisi sayısının Manisa'da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve istihbarat şube personeli, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bugün, Manisa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde drone ile yapılan kontroller ve arazi araması esnasında Yukarı Çobanisa Mahallesi sınırlarında su kanalı kenarında bulunan arazide; bakımı yapılmış, boyları 2,5-3 metre arasında değişen 10 bin 855 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 27,5 milyon TL olduğu belirlendi. Kenevir bitkisinden numune alındıktan sonra kalanı, ekipler tarafından imha edildi. Kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan imha edilen kenevir bitkisi sayısının Manisa'da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.