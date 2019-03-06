Manisa'da Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'ye kazandırılan ve ‘ölüm yolu' olarak adlandırılan yolun olduğu bölgeye yapılan Bülent Ecevit Köprülü Kavşak Projesi'nin birinci etabı ulaşıma açıldı.

Salihli Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan açılış töreninde konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “30 Mart'ta görevi devraldığımızda vatandaşlarımıza söz verdik. Manisa değişti, Salihli'yi de birlikte değiştireceğiz demiştik. Bugün bu sözlerin hepsini yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Cengiz Başkanımla Salihli'de ilkleri başardık. Dur geç köprülerini tarihe gömdük. Atatürk Spor Salonu'nu yaptık. Yollar dedik, prestij caddeleri dedik hepsini yaptık. Yağmur suyu sorununu hallettik. Pazaryeri otopark dedik, yerine getirdik. Eksiğimiz köprülü kavşağımız ölüm yoluydu, burada birçok vatandaşımızı kaybettik. Ölüm yoluna yapılan yeni Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'mızı açmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Verilen sözün yerine getirildiği önemli bir gün”

Salihli'ye verdiği sözün yerine getirildiği önemli bir gün olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise dev bir projeyi hayata geçirmenin heyecanı ve mutluluğu içinde olduğunu kaydetti. Başkan Ergün, “Bugün de Salihli'mize kazandırdığımız kavşak projemizin birinci etabının açılışını yapıyoruz. Buraya ölüm yolu deniyordu. Hepimizi üzen, birçok ölümlü kazanın yaşandığı İzmir-Ankara karayolu üzerindeki bu yol için kavşak projesi geliştirdik. 27 Eylül 2017'de ihalesini yaptığımız ve 2017'nin sonlarına doğru çalışmasını başlattığımız bu önemli projede bu aşamaya geldik. Salihli'mizi ortadan ikiye bölen bu yolda geliştirdiğimiz kavşak projesiyle bu yolu kullananların hem can ve mal güvenliğini üst seviyeye çıkardık, hem de zaman ve yakıt tasarrufu yapmalarını sağlamış olduk. 63 milyon lira gibi bir yatırımla Salihli'mize kazandırdığımız bu önemli yatırımı tamamladığımızda ilçemiz trafiğine de rahat bir nefes aldırmış olacağız. Büyükşehir Belediye Meclisimizde aldığımız kararla bu önemli projeye eski Başbakanlarımızdan merhum Bülent Ecevit'in adını verdik” dedi.

“Salihli'de sel ve taşkınlara son verdik”

Başkan Ergün, yatırımlardan söz ederken, “En önemli ve Salihli'mizde yaşayan tüm hemşerilerimizi ilgilendiren yatırımlarımızdan bir tanesi de şüphesiz ilçe merkezindeki yağmur suyu hattı çalışmalarımız. 25 milyon lira gibi bir yatırımla Salihli ilçe merkezindeki 29 kilometre yağmursuyu hattı çalışmalarımız yüzde 85 oranında tamamlandı. Biliyorsunuz şehrimiz Ocak ayında yoğun bir yağış aldı. Henüz yüzde 85'lik kısmı tamamlanmış olmasına rağmen Salihli'de herhangi bir sıkıntı taşkın ve benzeri olay yaşamadık. Bu da yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Fevzi Paşa, Şüheda, Atatürk, Menderes, Gökçepınar, Askeriye, Garaj, Atilla ve Fatih Caddesi ile Keli Mahallesi Semt Pazarı Alanı ve Çevresi, Kirveli Mahallesi Sanayi İçi ve Marangozlar Sitesi'nde çalışmalar tamamlandı. Site, Belediye, Park ve Kurudere Caddesi'nde çalışmalarımız başlayacak. Bu önemli çalışmayla şiddetli yağışlarda taşkınlarla, sel baskınlarıyla gündeme gelen Salihli'mizin bu kâbusuna Allah'ın izniyle son vermiş olacağız. MASKİ tarafından planlanan çalışmalarımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum. 154 Mahalle Projemiz kapsamında Adala, Emirhacılı, Çelikli, Kemerdamları, Yağmurlar, Karaağaç, Köseali, Karayahşi ve Bektaşlar Mahallelerimizin altyapı projeleri hazırlandı. Bu kapsamda izin, irtifak ve kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup ihale çalışmaları için kaynak tahsisini bekliyoruz. Bu mahallelerimize ek olarak Durasıllı, Yılmaz, Gökeyüp, Mersinli, Taytan, Poyrazdamları ve Sart Mahallelerimizde de İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarını Yenilemeyi Planlıyoruz. Özellikle Sart Mahallemiz tarihi bir yerleşim yeri olduğu için Anıtlar Kurulu ile birlikte hareket ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bununla birlikte Yağbasan Mahallesi İçme Suyu Arıtma Tesisinin ihale dosyası da hazırlık aşamasında” ifadelerini kullandı.

Hizmetlerden dolayı teşekkür etti

Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise konuşmasında, “İki başkanımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı hem tebrik hem de teşekkür ediyorum. Açılışı yapılacak köprülü kavşağa rahmetli Bülent Ecevit'in adı verildi. Birkaç hafta önce Alaşehir'e de Süleyman Demirel'in ismiyle kavşak açıldı. Turgutlu ve Manisa'da da Başbuğ Alparslan Türkeş'in isminin verilmesi konusunda tüm başkan ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Salihli'nin ihtiyacını giderdiğiniz için teşekkürler”

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de “Kendilerini tebrik ediyorum, çok güzel hizmetler yapıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bütçe ayırıp yaptığı hizmet o zaman ki belediye başkanına söylemiştim yapalım diye, bütçe olmadığını söylemişti. Devlet bütçesiyle yapalım dediğimizde Ankara'ya şehrin böyle bir ihtiyacı ve talebi de yok diye verdi. Sizi tebrik ediyorum Salihli'nin böyle bir ihtiyacını giderdiğiniz için” diye konuştu.

Kavşağın açılışı törenle yapıldı

Başkan Ergün ve beraberindekiler yapılan konuşmaların ardından kavşağın açılışını yaptı. Kesilen kurdelenin öncesinde kavşağın hayırla vesile olması için kurban kesildi. Kesilen kurban sonrası Başkan Ergün, Zeki Kayda ve beraberindekiler kavşakta inceleme yaptı. Başkan Ergün, Başkan Kayda ile birlikte 64 model Chevrolet Impala marka klasik arabayla yeni kavşakta ilk turu da attı. Tur boyunca kendisini selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gösterilen sıcak ilgi nedeniyle Salihlili vatandaşlara teşekkür etti.

Salihli Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan törene AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Tamer Akkal, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, partilerin kadın kolları başkanları, ilçe başkanları ve müdürleri katıldı.