Manisa'da büyükşehir ekipleri karla mücadele ediyor

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını başlattı. Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda teyakkuzda olan Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüterek ulaşımın açık kalmasını sağladı.

Manisa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı, Spil Dağı'nın yanı sıra Demirci, Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Kula ve Selendi ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı öncesinde meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda tüm ekiplerini teyakkuz halinde bulunduran Manisa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçerek kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Günlük yaşamın aksamaması için büyük çaba sarf eden ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ulaşımın açık kalmasını sağlıyor.

Ekipler 7/24 görev başında

Manisalıların herhangi bir sorun yaşamaması adına karla mücadele ekiplerinin 7/24 görev başında olduğu belirtilirken, yolların açık kalması amacıyla ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam edeceği ifade edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de tüm ekiplerin teyakkuzda olmaya devam edeceğini dile getirerek, "Bu yıl hasretle beklediğimiz kar yağışı Allah'ımıza şükür geldi. Yüce Allah'tan afetsiz vermesini diliyor, sahada çalışan ve yolların açık kalması için çaba sarf eden tüm Büyükşehir ve MASKİ çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.