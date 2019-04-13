İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Manisa'da çalınan koç 5 saatte bulundu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hırsızlar tarafından çalınan koç, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu 5 saatte bulunarak sahibine teslim edilirken iki hırsız gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hırsızlar tarafından çalınan koç, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu 5 saatte bulunarak sahibine teslim edilirken iki hırsız gözaltına alındı.


Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet V.'ye ait koç hırsızlar tarafından çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine emniyet tarafından geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından kısa sürede bulunan koş Ahmet V.'ye teslim edildi. İki şüpheli Ö.T. ve M.D. ise koçu çaldıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.