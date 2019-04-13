Manisa'da çalınan koç 5 saatte bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hırsızlar tarafından çalınan koç, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu 5 saatte bulunarak sahibine teslim edilirken iki hırsız gözaltına alındı.

Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet V.'ye ait koç hırsızlar tarafından çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine emniyet tarafından geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından kısa sürede bulunan koş Ahmet V.'ye teslim edildi. İki şüpheli Ö.T. ve M.D. ise koçu çaldıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.