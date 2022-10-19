Manisa'da çalıntı ve arama kayıtlı motosikletler jandarmaya yakalandı

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından düzenlenen motosiklet uygulamalarında son 1 ay içerisinde 19 adet çalıntı kaydı ile 24 adet yakalama kaydı ve 46 adet şase ve motor numarası kazınmış motosiklet yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Tim Komutanlıkları ve Jandarma Motosikletli Asayiş Tim Komutanlıkları, Jandarma Trafik Tim Komutanlıkları ve Jandarma Asayiş Tim Komutanlıklarından oluşturulan karma ekiplerce Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde motosiklet uygulaması yapıldı. "İncinebilir Yol Kullanıcıları" olarak tabir edilen motosikletlilerin karıştığı ölümlü ve yaralamaları kazaları en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada sürücülerin kask, ehliyet ve plakaları denetlendi. Toplamda 69 personelin katıldığı uygulamada 706 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. 24 motosiklet trafikten men edilirken, yakalama kararı bulunan 2 motosiklet ve şase ve motor numarası kazınmış 5 motosiklet ile 1 yakalama kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Öte yandan özellikle çalıntı kaydı ile aranan motosikletlerin tespiti için sorguların yapıldığı denetimlerde son 1 ay içerisinde 19 adet çalıntı kaydı ile 24 adet yakalama kaydı ve 46 adet şase ve motor numarası kazınmış motosiklet yakalandı.