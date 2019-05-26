Manisa'da çevre sağlığı çalışmaları hızla devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevre sağlığı konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Haşereye karşı etkin mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü 17 ilçede ilaçlama çalışmalarına hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yıl boyunca periyodik olarak ilaçlama çalışması yapıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç, "Sıtma, Batı Nil Virüsü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı, Tifo ve Kolera gibi hastalıkların insan ve hayvanlara bulaşmasında aracılık eden ve vektör olarak tanımlanan sivrisinek, karasinek, yakarca, kene, hamamböceği, pire ve fare popülasyonlarının halk sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulabilmesi için gerekli olan kontrol ve mücadele çalışmalarını Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi amacıyla larvasit, açık alan, yeşil alan, çöp konteynerleri, gübrelik alanlarda çalışmalarımız yıl boyunca devam etmektedir” dedi.

Çim kurdu ve yaprak bitlerine karşı mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri de sorumluluk alanında bulunan yeşil alanlarda ciddi zararlar oluşturabilen çim kurduna karşı ön müdahale gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca ağaç ve çalı gruplarında oluşan yaprak bitlerine karşı da ilaçlama yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda mevsimsel özelliklere bağlı olarak yeşil alanlarda görülen çim kurdu zararlısına karşı müdahalelerde bulundu. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yeşil alanlarda ve bunun yanı sıra ağaç ve çalı gruplarında meydana gelen yaprak bitlerine karşı ilaçlamalar yaptı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, yeşil alanların sağlıklı bir şekilde korunması ve yaz mevsimi boyunca yeşile zarar veren organizmalara karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.