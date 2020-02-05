İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı

Manisa’da 18 ay önce cezaevinden kaçan hükümlü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Manisa'da 18 ay önce cezaevinden kaçan hükümlü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çobanisa Jandarma Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan açık cezaevinde yatan ve 18 ay önce kaçan Necip Bakıcılar'ın (32) Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki yengesinin evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler kaçmaya çalışan Bakıcılar'ı kovalamaca sonucu yakaladı. Hükümlü Bakıcılar'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.