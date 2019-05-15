Manisa'da Çiçek Festivali ile renklendi

Manisa'da ilk defa düzenlenen Çiçek Festivali Fuar Merkezi'nde Manisalıların ziyaretine açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen Çiçek Festivali'nde binlerce çiçek çeşidi, fide ve fidan Manisalıların ayağına geldi. Manisa'da ilki yapılan festivali Mesir, Tarım ve Kitap fuarlarının düzenleyicisi olan SNS Fuarcılık üstlendi. Fide, fidan çeşitlerinin de yer aldığı festivalde binlerce çeşit çiçek stantları süsledi. Fuar Merkezi ise çiçek kokularıyla farklı bir havaya büründü. 19 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak festivale, Manisalılar ilk günden büyük ilgi gösterdi.

SNS Fuarcılık Genel Müdürü Didem Simsaroğlu, bu yıl hiçbir destek almadan başlattıkları Çiçek Festivali'ni önümüzdeki yıl ilgili kurumların da desteğiyle daha da büyüterek devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

19 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek olan festivalin kapıları Ramazan ayına özel gece saat 24.00'a kadar açık kalacak.