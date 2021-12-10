Manisa'da çiftçilere buğdayda tohum desteği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere dekar başına daha verimli olan buğday tohumlarından dağıtıldı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 75 hibeli olarak yürütülen "Herşey Tohumla Başlar Projesi" kapsamında temin edilen ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilen 'Kayra Ekmeklik Buğday' çeşidinin tohumları Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki çiftçilere dağıtıldı. Dekar başına verimi daha yüksek olan buğday tohumlarının 30 çiftçiye verildiğini belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "10 bin kilogram hibe destekli buğday tohumu 30 üreticiye dağıtımı yapıldı. Dekara 20 kilogram atılmakta ve dekardan 795 kilogram ürün alınmaktadır. Buğday türü soğuk havalara karşı dayanıklıdır. Ekmeklik olarak değerlenecektir" diye konuştu.