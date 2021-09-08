Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altında

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken ormanlık alan zarar gördü.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletmeye bağlı 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ile 4 helikopter ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.