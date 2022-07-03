İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da çıkan yangın 1 hektarlık orman arazisine zarar verdi

Manisa’nın Gördes ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın çok sayıda ekibin anında müdahalesi ile söndürüldü.

Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın çok sayıda ekibin anında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası 1 hektarlık ormanlık arazi zarar gördü.


Gördes'in Çiçekli Mahallesi Ayfer Deresi mevkiinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Balıkesir Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 20 personel, 4 arazöz, 1 su tankeri, 2 ranger müdahale aracı ve 2 hizmet aracı ile müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Meydana gelen yangında herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmezken 1 hektarlık alanın küle döndüğü öğrenildi. Ormanlık alanın Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahasında olduğu ve tahkikat işlemlerinin Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi.

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