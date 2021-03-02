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Manisa'da çıkan yangında, yükselen dumanlar şehri kapladı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Dericiler Sitesi bölgesinde boş arazide bulunan plastik malzemelerin alev alması sonucu yangın çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Dericiler Sitesi bölgesinde boş arazide bulunan plastik malzemelerin alev alması sonucu yangın çıktı.


Yangın saat 13.00 sıralarında fark edildi. Gökyüzüne kara dumanların yükseldiği bölgeye hemen itfaiye sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ve iş makinesi ile alevlere müdahale edilirken, kilometrelerce mesafeden görülebilen kara dumanlar adeta şehri kapladı.

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