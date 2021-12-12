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Manisa'da cinayet

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


İddiaya göre, Mehmet Akif Bingül (22) ile arkadaşı N.B.Ç. (17) arasında Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.B.Ç., Bingül'ü göğsünden bıçakladı. Yaralı Bingül, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Akif Bingül burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında N.B.Ç., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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