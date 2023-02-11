Manisa'da cinayet

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aralarında arazi kavgası çıkan taraflardan biri diğerini tüfekle vurarak öldürdü.

Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.O. (33) ile Murat Yoldaş (28) arasında arazi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.O. evden getirdiği tüfekle Murat Yoldaş'a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Yoldaş olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen H.O. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.