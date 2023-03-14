Manisa'da cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştıkları arkadaşlarını bıçakla öldüren cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz 12 Mart pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A.'ya ait evde alkol alan S.A., F.K., A.E. ve Çetin Ceviz ile eve sonradan gelen M.S.Ş. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Çetin Ceviz'i karın boşluğundan bıçaklayan M.S.Ş. olay yerinden kaçarken, haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Çetin Ceviz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet mahallinde bulunan S.A., F.K. ve A.E. gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçan M.S.Ş. için yakalama çalışması başlatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen şahsı ve şahsın kaçmasına yardımcı olduğu belirtilen M.G.'yi öğlen saatlerinde Turgutlu Manisa arasında ova mevkiinde 35 plakalı bir otomobilin içinde kovalama sonucu gözaltına aldı.

Cinayet olayının şüphelileri gözaltına alınmalarının ardından alınan ifadelerine müteakip bugün sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi.