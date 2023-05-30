Manisa'da çinicilik kursu açıldı

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tarafından Tarihi Kurşunlu Han'da açılan Çini İşleme kursuyla 15 kursiyer kaybolmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmak için kolları sıvadı.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Somut olmayan kültürel miraslardan biri olan Çinicilik mesleğini yaşatmak için, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile Tarihi Kurşunlu Han'da Çini İşleme kursu açtı. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, açılan kursu ziyaret ederek yerinde inceleme yaptı.

Kültür Bakanlığı'nın bu sanatın kaybolmaması ve Manisa'da bu sanatı yaygınlaştırmak adına verdiği destek kapsamında açıldığını kaydeden Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, “Toplam 318 saat olarak gerçekleştirilecek ve yaklaşık 3 ay sürecek kursa 15 kursiyer katılmaktadır. Eğitim görevlisi olarak Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinden Cansel Çakır görev yapmaktadır. Somut olmayan kültürel miraslardan biri olan çinicilik kursunun sırlama, fırınlama ihtiyacını da karşılamak ve deneyim kazanmaları sağlanacaktır” dedi.

Kurs ile ilgili kullanılacak malzemelerin Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından karşılanacağı bildirildi.