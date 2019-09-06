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Manisa'da çocukların tehlikeli serinlemesi

Manisa’da aşırı sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için tehlikeye aldırış etmeden elektrikli süs havuzlarına giriyor.

Manisa'da aşırı sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için tehlikeye aldırış etmeden elektrikli süs havuzlarına giriyor.


Manisa'da sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarına giriyor. ‘Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı levhasına rağmen elektrikli süs havuzlarına giren çocuklar tehlikeye davetiye çıkartıyor. Şehzadeler ilçesindeki Bülent Koşmaz Parkı'ndkai süs havuzunda görülen çocuklar, vatandaşların uyarılarına rağmen yüzmeye devam etti.

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