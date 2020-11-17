Manisa'da Covid-19 tedbirlerine uymayanlara 24 milyon TL ceza

Manisa'da Covid-19 tedbirlerine yönelik mart ayından bugüne kadar yapılan denetimlerde kurallara uymayan 17 bin 893 kişi ve iş yerine toplam 23 milyon 993 bin 139 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Manisa Valiliği Covid-19 tedbirlerine yönelik mart ayında başlayan denetimlerde 16 Kasım tarihine kadar kesilen ceza miktarlarını paylaştı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, fiziki mesafe, temizlik ve hijyen konusunda 8 bin 595 kişiye uyarma cezası, 628 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirilirken, 17 bin 314 kişiye ise 22 milyon 832 bin 802 TL idari para cezası kesildiği açıklandı. Kurallara uymayan işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise bugüne kadar 846 iş yerine uyarma cezası verildiği, 196 iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, 55 iş yerinin kurallara uymadığı gerekçesiyle kapatıldığı bildirilen açıklamada, 579 iş yerine 1 milyon 160 bin 337 TL idari para cezası uygulandığının altı çizildi.