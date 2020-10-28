Manisa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve tören son buldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Perşembe günü valilik makamında tebriklerin kabulü ile devam edecek.

Kutlama programına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe kaymakamları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şubesi üyeleri de Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sundu.