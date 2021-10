Manisa'da 'Cumhuriyet' coşkusu başladı

yılı kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da başladı. Çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama programı, 'Milli Mücadele Kahramanlarının Fotoğraf Sergisi'nin gezilmesiyle devam etti.

Manisa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, siyasi partilerin ile ve ilçe başkanları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkan yardımcıları, askeri erkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından protokol üyeleri Fatih Sergi Salonunda açılan 'Milli Mücadele Kahramanlarının Fotoğraf Sergisi'ni gezdiler.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın Manisa Valiliği önünde Vali Karadeniz'in tebrikleri kabulü ve resmi geçit töreni ile devam edecek.

Öte yandan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yayımladığı Cumhuriyet Bayramı Mesajında şunları kaydetti: "Cumhuriyet, geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan, gurur verici atılımların ve başarıların sağlanması ve her türlü zorlu engelin aşılması mücadelesinde bizlere güç veren bir değerdir. Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünü yaşadığımız bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk Milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare' diyerek bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetin müdafaası ve muhafazası her şeyden önce gelmektedir. Cumhuriyet, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin en açık ifadesidir. Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele gönül gönüle, geleceğe güvenle yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu önemli günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."