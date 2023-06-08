Manisa'da damızlık koçlar sahiplerini buldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi” çerçevesinde Salihli, Ahmetli, Alaşehir ve Sarıgöl'deki hayvan üreticilerine damızlık koç dağıtıldı.

Salihli Hayvan Pazarı'nda gerçekleşen teslim töreninde merinos ve kıvırcık cinsi 115 adet damızlık koç sahiplerine teslim edildi. Proje ile Manisa genelinde en az 30, en fazla 150 baş anaç koyunu olan işletmelerin sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanması ve işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla il genelinde 500 adet damızlık koçun dağıtımının gerçekleştirilmiş olacağını kaydeden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bu teslimlerde üreticilere yüzde 75 Büyükşehir Belediyesi'nin, yüzde 25 ise üretici katkısının olduğunu söyledi.

Törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak, Manisa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Harun Süner ve yetiştiriciler katıldı.