Manisa'da darp edilen restoran işletmecisi hayatını kaybetti

Manisa'da iki gün önce işletmecisi olduğu restoranın önünde çıkan kavgada darp edilerek yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz 15 Haziran tarihinde Yunusemre ilçesindeki bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi Mehmet Arıkbaş (44), iş yerinin önünde yüksek sesle tartışan 3 kişiyi uyardı. Bunun üzerine şahıslar, Arıkbaş'a tepki göstererek üzerine yürüdü. Sözlü tartışma sonrası çıkan kavgada Mehmet Arıkbaş aldığı yumrukların etkisiyle yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Arıkbaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Arıkbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden S.A. tutuklanırken, H.Ö. ve E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Mehmet Arıkbaş'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.