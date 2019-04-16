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Manisa'da DEAŞ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Manisa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Salihli ilçesindeki belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve DEAŞ'ı sembolize eden bez parçaları ele geçirildi.

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