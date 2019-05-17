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Manisa'da defineciler sit alanını talan etti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir sit alanında define arayan şahıslar sit alanını talan ederken şahıslar olay yerinden kaçtı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir sit alanında define arayan şahıslar sit alanını talan ederken şahıslar olay yerinden kaçtı.


Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Şeytantepe mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından definecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler bölgeye hareket etti. Yolda defineciler için gözcülük yaptığı iddia edilen F.E (48) isimli bir şahıs gözaltına alınırken, defineciler ise tüm eşyalarını bırakarak olay yerinden kaçtı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken olay yerinde inceleme yapan ekipler bölgede biri 6 diğeri 2 metre derinlikte iki çukur açtığı belirledi.


Defineciler tarafından kullanıldığı öğrenilen jeneratör, kazıcı, kazma, kürek, dürbün, gaz maskesi, benzin, amonyum nitrat, barut ve patlayıcı madde düzeneklerine el konuldu.

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