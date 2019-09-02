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Manisa'da Değerli Zamanlar Projesi coşkuyla sona erdi

Manisa’nın Kula, Selendi, Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla hayata geçirilen Değerli Zamanlar Projesinde çocuklar ve gençler yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.

Manisa'nın Kula, Selendi, Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla hayata geçirilen Değerli Zamanlar Projesinde çocuklar ve gençler yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula, Selendi, Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla organize edilen Değerli Zamanlar Projesi sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle, Manisa Valiliği, Kula, Selendi, Demirci, Köprübaşı kaymakamlıkları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlükleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği tarafından yürütülen proje 5 hafta sürdü. Projeye katılan öğrenciler; yüzme, voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, resim, müzik ve tiyatro eğitimleri alarak hem verimli bir yaz tatili geçirdi hem de yeteneklerini keşfetti. Bu kapsamda, Kula'da 9 dalda toplam 954 öğrenci, Selendi'de 9 dalda 703 öğrenci, Demirci'de yüzmede 445, Köprübaşı'nda yüzmede 170 öğrenci eğitim aldı. Spor ve sanatsal eğitimlerin ardından kapanış töreni gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören kursların finalinde ilçeler arası dostluk ve kaynaşma turnuvaları yapıldı. Ayrıca sanat eğitimi alan öğrencilerin gösterileri de büyük beğeni topladı. Proje sonunda tüm öğrencilere anı madalyası takdim edildi.

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