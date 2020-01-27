Manisa'da depremzedelerin yaraları sarılacak

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin, ilgili birim amirleri ile toplantı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremle ilgili hasar tespit çalışmalarının ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla depremde zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplantı düzenlendi. Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde depremden zarar gören vatandaşların barınma, iaşe ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin çalışmaların görüşüldüğü toplantıda Vali Deniz “Akhisar İlçemizde meydana gelen depremden zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması hususunda tüm kurumlarımız koordinasyon içerisinde çalışıyor. Devletimizin tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Valilik Makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Afet ve Acil Durum Müdür V. Güray Karakaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Çevre ve Şehircilik Müdür V. Günay Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici katıldı.

Öte yandan Manisa Valisi Ahmet Deniz, eşi Olcay Deniz ile birlikte Akhisar depreminde evleri hasar gören Karakurt ve İlyaslar mahallesinden 50 si çocuk 201 vatandaşı ziyaret etti. Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampında misafir edilen vatandaşlarla birlikte akşam yemeği yiyen Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Devletin tüm imkanları ile depremden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya başladığını söyleyen Vali Deniz “Yaşadığımız depremde can kaybı olmaması sevindirici. Mağduriyet yaşanmaması, barınma, iaşe ve diğer ihtiyaçlarınızın karşılanması için ilgili kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz” dedi.

Elazığ'da yaşanan deprem sebebiyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini de ileten Vali Deniz “Depremleri önlemek mümkün değil ancak ülkemizin deprem bölgesinde olduğunu bilerek yaşamalı gerekli tedbirleri almalıyız” dedi.

Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampında kalan çocuklarla da ilgilenen Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette Vali Deniz ve eşine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk ve ilgililer eşlik etti.