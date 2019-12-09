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Manisa'da develer kıran kırana güreşti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ilk kez düzenlenen deve güreşlerinde develer kıran kırana mücadele ederken, vatandaşlar güreşlere yoğun ilgi gösterdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kez düzenlenen deve güreşlerinde develer kıran kırana mücadele ederken, vatandaşlar güreşlere yoğun ilgi gösterdi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ilk defa deve güreşleri düzenlendi. Güreş öncesinde develer Alaşehir ilçe merkezi sokaklarında dolaştırılarak, vatandaşlar davet edildi. Ardından Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'nden gelen 120 deve Kenan Evren Parkı'nda bulunan alana getirildi. Güreş Ağalığını iş adamı Mesut Yıldırım yaparken güreşleri izlemeye gelen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu vatandaşlarla selamlaştı. Güreşler öncesi Ege yöresine özgü oyunlar oynanırken, Başkan Öküzcüoğlu da harmandalı oynayarak eşlik etti. Vatandaşlar deve güreşlerine yoğun ilgi gösterirken, develerle hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.


Güreş organizasyonunu Alaşehirli iş adamları Burak Gelin, Kenan Aslan ve Mehmet Yeşilyurt yaparken, komite başkanlığını Süleyman Aykaç yaptı.


Güreşler öncesi konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu ata kültürümüzü benim de bir tarafım Yörük, Yörük kültürünü burada bundan sonra yaşatacağız. Bizim doğaya, insana ve çevreye saygılı bir yaklaşımımız var. Sizler de isterseniz bu kültür burada devam edecek” dedi.


Konuşmaların ardından arenaya çıkan develer kıran kırana güreşti. Güreşlerde deve sahipleri de zaman zaman zor anlar yaşarken güreşler oldukça heyecanlı geçti.


Güreşlerin ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

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