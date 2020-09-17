Manisa'da ‘Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni' düzenlendi

Manisa Valiliği tarafından düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni'nde gazilere ve şehit ailelerine madalya ve beratları verildi.

Manisa Valiliği tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gerçekten bu coğrafya bir fedakarlık coğrafyası. Çünkü atalarımız bize öyle bir vatan bırakmışlar ki bu vatan dünyanın en güzel yeri, adeta dünyanın merkezi. Dolayısıyla dünyanın gözünün olduğu bir yerde yaşıyoruz. Eğer biz buraya atalarımızdan aldığımız gibi aynı şekilde bırakmak zorundaysak ki zorundayız bu fedakarlıkları bizlerin de bizim nesillerin de muhakkak göstermesi gerekiyor. Şehitlerimiz gazilerimiz bu vatan için fedakarlıkların en büyüğünü, gerekirse canını, kanını feda ederek ortaya koymuşlardır” dedi.

Vali Karadeniz'in konuşmasının ardından şehit olan; Jandarma Astsubay Sadık Akın, Jandarma Astsubay Mustafa Kozak, Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in ailelerine ve gazi olan Polis Memuru Orhan Elmalı, Jandarma Er Mehmet Salih Okkay, Jandarma Onbaşı Tamer Düzsöz, Jandarma Uzman Çavuş Şahin Kaya, Jandarma Uzman Çavuş Halis Uslu, Uzman Çavuş Ali Coşkun, Uzman Onbaşı Ömer Kayhan, Piyade Uzman Çavuş Ferudun Taşdemir'e madalya ve beratları verildi.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, 1'İnci Komando Eğitim Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, gaziler ve şehit aileleri katıldı.