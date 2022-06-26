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Manisa'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiKaza, Salihli’ye bağlı Çaypınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti


Kaza, Salihli'ye bağlı Çaypınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kantarlar mevkiinde bulunan zeytin bahçesine 45 SA 8073 plakalı traktörü ile giden Durmuş Ali Ulaş (65), bahçesini sürmeye başladı. Ulaş'ın kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde devrilen traktörün altında kalan Ulaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaş'ın cansız bedeni, jandarma incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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