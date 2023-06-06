Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, eski Sindel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, badem bahçesindeki badem ağaçlarını ilaç atan Yunus Akat (33), kullandığı traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Yunus Akat'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evli ve 3 çocuk babası Yunus Akat'ın ölümü yakınları ve mahalle halkını yasa boğdu.