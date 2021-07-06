Manisa'da dijital tarım için önemli bir adım daha

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Tarım sektörü, gelişen teknolojinin etkisiyle büyük bir dönüşüm içindedir ve artık tarım sektörünün geleceği teknolojik uygulamalar ile şekillenmektedir. Günümüzde kullanılan uygulamaların daha net ortaya konulabilmesi için tarımın teknolojik dönüşüm sürecini incelemek oldukça önemlidir. Tarım, her topluluk için hayati öneme sahip ve teknoloji de bu önemli sektörün entegre bir parçası olmaya devam etmektedir. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tarım teknolojileri ile tarımda dijitalleşmeye, dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Erken uyarı ve tahmin istasyonlarımızdan alınan anlık veriler ile çiftçilerimizi don, dolu, soğuk ve sıcaklık hasarına karşı sms ile uyararak, tedbir almalarını sağlarken, bunlara entegre edilecek 22 adet fotoselli kameralı tuzaklar ile anlık zararlı sayımını da tanımlayabilme imkanına ulaşıyoruz. Teknik personellerimiz günün her saatinde cep telefonlarından sisteme girerek zararlı tanım ve sayımını yapay zeka ile takip edebileceklerdir. Popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak ilaçlama ilanı verecek, çiftçilerimize sms sistemimiz ile tavsiyelerde bulunacaklardır. Devreye alınan yeni sistemler ile kimyasal mücadele doğru zamanda ve doğru doz tavsiyesi ile yapılacak, üründe kalıntı sorununun önüne geçilecektir. Bu sayede girdi maliyetleri azalacak ve kalıntısız ürün elde edilecektir” dedi.

Fotoselli kameralı tuzakların ilçelere teslimi; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Mustafa Gündoğar, Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç ile konu sorumlusu teknik personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.