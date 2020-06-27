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Manisa'da direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa’da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Esim yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mağara Bahçe Küme Evleri mevkinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Erdal Esim'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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