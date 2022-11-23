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Manisa'da doğal gaz boru hattına yıldırım düştü

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Akhisar ilçesinde yıldırımın düştüğü doğal gaz boru hattından alevler yükseldi.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde yıldırımın düştüğü doğal gaz boru hattından alevler yükseldi.


Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi kırsalında BOTAŞ'a ait olduğu iddia edilen doğal gaz boru hattına yıldırım düştü. Yıldırımının isabet ettiği alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede güvenliği sağlarken, doğal gazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi. Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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