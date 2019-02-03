Manisa'da doğu kollektör hattından temizlik çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan altyapıların temizlik, bakım, onarım ve tadilatlarını yaparak daha sağlıklı sistemler kuruyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, 40 yıl önce inşa edilen ve Manisa'nın doğu kısmında toplanan atıksuların Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilmesini sağlayacak olan 2 buçuk kilometre çapındaki ana kanalizasyon kollektör hattında başladığı birinci etap temizlik çalışmasını tamamladı. İkinci etap çalışmalarında da sona yaklaşan ekipler, kısa süre içerisinde hattaki çalışmalarını noktalayacak.

Doğu kollektör hattı içerisinde biriken mıcır, toprak ve benzeri malzemeler adeta taşlaştı. Hattın yüzde 90 oranında tıkanmasının ardından MASKİ ekipleri, hat içerisine kompresör ile hava vererek oksijen tüpleriyle titiz bir çalışmaya imza atıyor. Yıllar boyunca biriken ve taşlaşan malzeme ekiplerin yoğun çalışmasıyla kırılarak hattın içerisinden çıkarılıyor. Yağışlı havalar sebebiyle çalışmalarına ara veren MASKİ ekipleri, kısa süre içerisinde yeniden çalışmalarına başlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa merkezde 40 yıl önce döşenen doğu ana kanalizasyon kollektör hattının verimini artırmak için titiz bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, “Daha temiz bir çevre ve Manisa için büyük çaplı yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda, yıllar önce döşenen ve eski atıksu arıtma tesisine evsel nitelikli atıksuları taşıyan kollektör hattının yüzde 90 seviyesinde tıkalı olduğunu gördük. Mali bir yük getirecek yeni bir hat döşemek yerine, yaptığımız planlamalar neticesinde hatta iki etaptan oluşan temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. İlk etap çalışmalarının ardından ikinci etap çalışmalarında da sona yaklaştık. Artık, 75 milyon TL'lik yatırım ile inşa ederek atıksu arıtımına başladığımız Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimize atıksular bu hat üzerinden sağlıklı bir şekilde taşınacak. Yaptığımız bütün yatırımlar Manisalı hemşerilerimizin refahı içindir” dedi.