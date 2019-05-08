Manisa'da dolu yağışı 3 mahallede etkili oldu

Dolu yağışının, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki Horozköy, Tilkiköy ve Güzelköy mahallelerindeki bazı bağlara zarar verdiğini kaydeden Altındağ, zararın fazla büyük olmadığını açıkladı.

Üzümün başkenti Manisa'da üreticiler, geçtiğimiz ay yaşanan don olayı ve dolu yağışlarının ardından dün de dolu yağışı ile korku dolu anlar yaşadı. Geçtiğimiz ay yaşanan don olayı ve doluş yağışlarından büyük zarar gören üreticiler dün etkili olan dolu yağışıyla birlikte yeniden tedirgin oldu. Dolu yağışı sonrası yağıştan etkilenen alanları inceleyen Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, önceki dolu yağışlarına göre Salı günü etkili olan yağışın bağlarda çok fazla zarara yol açmadığını açıkladı.

Dolu yağışının özellikle Yuntdağı bölgesinde etkili olduğunu ifade eden Hüseyin Altındağ, “Horozköy, Güzelköy ve Tilkiköy'de dolu etkisini gösterdi. Dolu yağışının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulunduk. Çok şükür ki önceki dolu yağışı kadar zarar söz konusu olmadı. Pamuklarda bir takım zararlar söz konusu ama onlardaki zararda çok fazla değil. Çiftçimize geçmiş olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tür afetler yaşamayız” dedi.