Manisa'da dört farklı adrese uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gece yarısı 5 şüpheli şahsın 4 farklı adresine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı bir kişi de mahkemeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 01.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yapılan operasyonda; S.A., E.A., Ö.S., H.S. ve O.E. isimli şahısların dört farklı adreslerinde eş zamanlı yapılan aramada, 768 adet extacy, 48 gram metamfetamin, 18 adet 9 mm fişek, 2 adet 7.62 mm fişek, 5 adet uyuşturucu içim aparatı, ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemlere başlandı.