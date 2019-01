Manisa'da drone ile hasar tespit çalışması başladı

Etkilenen alanlar ve oluşan hasarı havadan gözlemlemek amaçlı İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan droneler devreye sokularak, hasar tespit çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi sağlandı.

Hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyen İl Müdürü Öztürk'e Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Çınar Aydoğan ile teknik personel eşlik etti.

Tarım arazilerindeki incelemeleri esnasında vatandaşlarla da görüşen Öztürk, vatandaşların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bölgede yapılan tespit çalışmaları ve yağmurdan etkilenen tarım arazilerini sadece karadan değil havadan droneler yardımıyla da incelediklerini belirten Metin Öztürk; “İl ve İlçe Müdürlüklerinde oluşturulan ekiplerce, aşırı yağmurdan zarar gören tarım arazilerinde zarar belirleme çalışmalarına başlanılmıştır. Çalışmalarımız devam ediyor ve bu çalışmalarımızda İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan droneleri de aktif olarak kullanıyoruz. Tespit etmiş olduğumuz sonuçları Manisa Valimiz Ahmet Deniz'in başkanlık ettiği kriz masasına an be an iletiyoruz. Kesin zararın belirlenebilmesi, tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla müdürlük olarak gerekli çalışmaları yürütmekteyiz” dedi.

Üreticilerin her yıl yağmur, sel, dolu yada don gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatan İl Müdürü Öztürk, “Bu tür doğa olaylarından kaçınmak mümkün değil. Ama tedbir almak mümkün. Tarım sigortası ile tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırmalı, hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalılar. Yaşanan bu üzücü durumun bir daha yaşanmaması umuduyla, aşırı yağmurdan zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.