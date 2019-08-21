Manisa'da durdurulan araçtan bin 720 adet uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada bin 720 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Salihli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarı alan Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ile Salihli Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Çarşamba Pazarı yakınlarında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. İçinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından işlem yapılan şüphelilerin bulunduğu otomobilin bagaj ve koltuk arkası özel bölümlerinde yapılan aramada bin 720 adet exstacy tabir edilen sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan Salihli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden R.D tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.D, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.