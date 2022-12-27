İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da durdurulan araçtan esrar çıktı

Manisa’da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta 531 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Manisa'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta 531 gram esrar maddesi ele geçirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 531,84 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili İ. A. (38) isimli 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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