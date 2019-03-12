Manisa'da ‘Dürüstlük Kantini'

Manisa Yunusemre Hatice Görgülü İlkokulunda, rehber öğretmeni Kemal Erkan tarafından hayata geçirilen, ‘Dürüstlük Kantini' projesi sayesinde öğrencilerin kendilerine olan güveni artarken, bir yandan da hayat boyu doğru yaşamak için gerekli olan dürüstlüğün ne anlama geldiğini öğreniyor. Görevlisi olmayan kantinde alışveriş yapan öğrenciler, parayı bıraktığı gibi para üstünü de kendisi alıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 634 öğrencinin eğitim gördüğü Hatice Görgülü İlkokulunda, Değerler Eğitimi kapsamında hayata geçirilen ‘Dürüstlük Kantini' projesi ilgi çekiyor. Proje kapsamında ilk olarak öğrencilerin besin ihtiyaçlarını giderecek küçük çaplı kantin oluşturuldu. Öğrencilerde dürüstlüğün önemini pekiştirmek amacıyla kurulan kantinin başında öğretmen veya herhangi bir görevli bulunmuyor. Öğrenciler geldiği kantinde su, meyve suyu, süt, kek gibi ürünleri alarak parasını para kutusuna kendileri bırakıyor ve yine aynı şekilde kendileri para üstünü alıyor. Böylece öğrenciler hem kendilerine olan güvenlerini artırıyor hem de hayat boyu doğru yaşamak için gerekli olan dürüstlüğün ne anlama geldiğini öğreniyor. Proje aynı zamanda öğrenci velileri tarafından da büyük ilgi gördü.

"Amacımız iyi insanlar yetiştirmek"

Hatice Görgülü İlkokulu Rehber Öğretmeni ve Proje sorumlusu Kemal Erkan, projenin 2. dönem itibariyle uygulamaya girdiğini belirterek, “Kantini değerler eğitimi kapsamında okulumuzda ikinci dönem başlatmış bulunmaktayız. Oldukça etkili bir şekilde projemiz devam etmektedir. Amacımız burada iyi insan yetiştirmek, iyi insan yetiştirmenin de temelinde dürüstlük olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimiz kantine herhangi bir görevli eşliğinde değil, tamamen kendileri gelip alışverişlerini yapıyor, kontrol eden bir görevli yok. Bir öğretmen bir kantin görevlisi yok. Öğrenciler paralarını atıyorlar, para üstlerini alıyorlar. Almak istediklerini alıp, kantinden ayrılıyorlar” diye konuştu.

Bütün kontrol öğrencilerde

Dürüstlük kantininde bütün kontrolün öğrencilerin elinde olduğunu açıklayan Hatice Görgülü Okul Müdürü Zeynel Mutlu ise, “Dürüst birer insan olmayı, herhangi birisinin kontrolü olmadan kendi ihtiyaçlarını giderebilmeleriydi. Onu da gerçekleştirebildiğimize inanıyoruz. Hatta bu konuda velilerimizden ve öğrencilerimizden dürüstlük kantini uygulamasıyla birlikte çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinden çalışma ile ilgili bizlerden bilgi almak için arıyorlar. Biz de gerekli açıklamayı yapıyoruz. Dürüstlük kantini ilkokullar düzeyinde uygulanabilirliğinin ve geliştirilebilirliği hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Öncelikli olarak öğrencilerimiz burada birbirlerine saygı duymayı öğreniyorlar, kendi ihtiyaçlarını kendileri görüyor ve oto kontrolleri gelişiyor. İhtiyacı dışında bir şeyi almıyor ve onu kullanmıyor. Bu çalışmamızın sonunda da kendi paralarıyla daha hesaplı olmayı becerebiliyorlar” dedi.

Öğrenciler memnun

3'ncü sınıf öğrencilerinden Kübra Özçelikbaş, “Dürüstlük kantini bize dürüstlüğü öğretti. Paramız olmadığında müdür beye söylüyoruz. Yarın verebilirsiniz diyor. Bu kantini çok seviyoruz. Kantini çok iyi ve çok dürüstlükle yönetiliyor” dedi. Bir diğer 3'ncü sınıf öğrencisi Ecrin Atıcı ise, “Dürüstlük kantini bana dürüstlüğü öğretti. Dürüstlük sadece bu kantinde, evde, çarşıda, pazarda her yerde bana dürüstlüğü öğretti. Sadece bizi nöbet tutarak değil, bizi biri görerek değil, kendimiz alarak dürüst olmayı hırsızlık yapmamayı öğreniyoruz” diye konuştu.