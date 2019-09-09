Manisa'da Eğitim Öğretim Yılı törenle başladı

Manisa'da 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı düzenlenen törenle başlarken, törende minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı.

Manisa'da 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla Gazi İlkokulu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gazi İlkokulu Müdürü Naci Avcı, ilköğretimin eğitim hayatındaki en önemli dönem olduğunu belirterek, "Eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak çağdaş toplum olmanın en temel noktalarından biridir. Okullar eğitim ve öğretim yuvaları olarak bizlere dünyayı, bilimi ve gelişmeyi öğretirler" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla heyecan içerisinde olduklarını belirten Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, "Bugün çok tatlı bir heyecanın içerisinde bulunuyoruz. 250 bin öğrencimiz 20 bin öğretmenimiz bin 146 okulda bir araya geldi. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılını başlaması dolayısıyla hepimiz büyük bir heyecan ve coşku içerisindeyiz" diye konuştu.

Manisa'da hayata geçirilmesi planlanan uygulamaları açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Öğretim Kurumları İzleme Denetim ve Hukuk İşleri Daire Başkanı Ersoy Aksoy, "Manisa ilinde 25 tane Tasarım ve Beceri Atölyesini hayata geçiriyoruz. Onun dışında müze ve okul dışı öğrenme etkinlikleri başlayacak. Bu yıl ilk defa Manisa'da mesleki ve teknik eğitim alanında özel şirketlerle, özel yatırımcılarla il birliği yapılıyor. Her yıl yeniliklerle 23 vizyon eğitim belgesi yaşamını devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

Gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin eğitimde başarılı olduklarının altını çizen Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Gelişmiş, kalkınmış ülkelere baktığımız zaman gerçekten eğitimde başarılı olan ülkelerin diğer ülkelere fersah fersah öne geçtiğini görüyoruz. Onun için bizim de tarihimizde geçmişimize baktığımız zaman bir cihan devleti kurmuşuz, dünyaya hükmetmiş bir milletiz. Onun içerisinde de eğitim, eğitimde başarı, bilgi vardı. Atalarımız dünyayı fethederken, dünyayı yönetirken kalemleri kılıçlarından daha keskindi. Bizim de hedefimiz 2023'e, 2053'e, 2071 hedeflerini tutturabilmek için eğitimden başka elimizde bir enstrüman yok. Mutlaka ama mutlaka Türkiye eğitim alanında inanılmaz bir başarı elde etti. Ama eğitimde henüz istediğimiz bir başarıyı elde edemedik. Niteliği daha yukarıya taşımak zorundayız. Bunu da hep beraber yapacağız. Dünyada artık acımasız bir rekabet var. Dünya hızlı değişiyor ve gelişiyor. Bilime, bilgiye sahip olan, o sahip olduğu bilgiyi teknolojiye çeviren ülkelerin katma değer oluşturan ülkelerin çok daha hızlı geliştiğini görüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anasınıfı öğrencileri tarafından dans gösterileri sergilendi. Minik öğrencilerin dans gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Programın ardından protokol sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Ersoy Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gazi İlkokulu Müdürü Naci Avcı, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.