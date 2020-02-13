Manisa'da eğitimde kalite artırılacak

Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine TOBB tarafından yaptırılacak uygulama atölyesi ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katılan Vali Deniz daha sonra Manisa BİLSEM'i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Uygulama Atölyesi yapılıyor

Vali Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıda Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine TOBB tarafından yaptırılacak uygulama atölyesi ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Vali Ahmet Deniz başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve ilgililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yaptırılacak olan uygulama atölyesi ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Atölyenin yapımına kısa zaman içerisinde başlanacağını söyleyen Vali Deniz, “Özel sektörün ve kamunun nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerinin önemli olduğunu biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitimler Protokolü'nün özü birlikte yönetim esasına dayandığından bu okullarda 3'ü sektör, 2'si devlet temsilcilerinden oluşan bir yönetim kurulu oluşturuluyor. Bu şekilde meslek liselerinde okuyan öğrencilerin sektörle buluşmaları sağlanırken, aynı zamanda sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almaları sağlanıyor. İmzalanan protokol kapsamında Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yaptırılacak olan uygulama atölyesi öğrencilerin eğitimine önemli bir katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Deniz, Manisa Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti

Manisa Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Deniz'e İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş de eşlik etti.

Vali Deniz, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz'den merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan projelerle yakından ilgilenen Vali Deniz, projeleri inceleyerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin geleceğin bilim insanı adayları olduğunu dile getiren ve elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Deniz, öğrencilere bol bol kitap okumaları, spor ve sanatla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Eğitimin kalitesinin ve çeşitlendirilmesinin önemli olduğuna da vurgu yapan Vali Deniz, “Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hazırladıkları projelerle katılacakları yarışmalarda Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine ve Manisa'nın tanıtımına katkı sağlayacaklarına inanıyorum” dedi.

Öğrencilerin kendi yaptıkları resimlerden oluşan serginin beğeni topladığı ziyarette öğrenciler, Vali Deniz'e yaptıkları bir tabloyu hediye etti.