Manisa'da eğitime 333 milyon TL'lik yatırım

Yapımı devam eden 16 okula ek olarak bu yıl 34 okulun daha yapımına başlanacağını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, gelişmiş ülkeler standardında inşa edilecek okullarda yetenek geliştirmeye ve sosyal becerileri arttırmaya yönelik alanlarında yer alacağını söyledi. 20'si bu yıl olmak üzere 30'u 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına kadar hazır hale getirilecek okullarla birlikte Manisa'ya yaklaşık 333 milyon TL'lik eğitim yatırımı yapılmış olacak.

Türkiye'de özellikle son 5 yıldır yapılan okulların gelişmiş ülkeler standardında inşa edildiğini vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, bu çerçevede Manisa'ya kazandırılacak yeni okulların öğrencilerin yeteneklerini fark edip kendilerini gerçekleştirebilecekleri her türlü imkânı sağlamanın yanı sıra kaliteli zaman geçirecekleri sosyal alanların yer aldığı bir konseptte olduğunu belirtti. Okulların her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde planladığını kaydeden Baybatur, derslikler dışında yetenek geliştirmeye yönelik Fen laboratuvarları, bilişim sınıfları, görsel sanatlar sınıfları, müzik sınıfları, teknoloji tasarım sınıfları, tasarım beceri atölyeleri; sosyal becerileri arttırmaya yönelik ise çok amaçlı salon, beden eğitim salonu, kütüphane, kantin yemekhane gibi alanların yer aldığını söyledi. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için ise ayrıca özel eğitim sınıflarının bulunduğuna değinen Baybatur, bütün öğrencilere hizmet veren rehberlik servisleri, öğretmenler odasının dışında zümre öğretmenleri için ayrı çalışma odaları, okul aile birliği için ayrı çalışma odası, idari odalar gibi birçok alanın öğrenci öğretmen ve velilerin hizmetine sunulacağını dile getirdi. Yapımı devam eden, başlanacak ve proje safhasında olan okulların 20'si bu yıl olmak üzere 30'unun 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına kadar hazır hale getirileceğini söyleyen Baybatur, 14 ilçede 599 derslik, 1 uygulama Camii, 2 Atölye, 1 Spor Salonu ile toplam 700 kişilik Pansiyonun hizmete alınacağını ifade etti.

Yapımı devam eden okullar için yaklaşık 147 milyon TL, başlama aşamasında olan okullar için yaklaşık 26 milyon TL, proje aşamasında olan ve yine bu yıl başlanacak okullar için yaklaşık 160 milyon TL olmak üzere toplam 333 milyon TL'lik eğitim yatırımının Manisa'ya kazandırılacağını vurgulayan Baybatur, okullaşmanın yanında eski okulların yerine depreme dayanıklı modern okullar yaparak ciddi yenileşme sürecinin de birlikte yürütüldüğünü belirtti. Yıkım kararı verilen 60 civarı okul binasının yapım çalışmalarına hemen başlandığını kaydeden Baybatur, “Bakanlığımız depreme karşı 40 civarı okulumuz için güçlendirme kararı vermişti. 16 okulumuzun güçlendirme çalışması tamamlandı. 3 okulumuzun güçlendirme çalışmaları devam ediyor. 5 okulumuzun güçlendirilmesine ihale sürecinden sonra başlanacak. Kalan okullarımızın güçlendirilmesine de bu yıl içinde başlanması hedefleniyor. 2020 yılında güçlendirme çalışmaları için yaklaşık 20 Milyon lira harcandı. 2021 yılı için de yaklaşık 30 Milyon lira ödenek ayrıldı. Manisa'mıza bu güzel eğitim yatırımlarının kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milletvekillerimize, Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz'e Belediye Başkanlarımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Dikici ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.