Manisa'da eğitimin temel sorunları ele alındı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘2023 Eğitim Vizyonu Manisa Çalıştayı'nda eğitimin temel sorunları gündeme getirildi. Çalıştayda konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, eğitimde sürekli yapılan değişiklikleri eleştirirken, Manisa Valisi Ahmet Deniz ise eğitimde nitelik anlamında Türkiye'nin gerçek anlamda istediği yerde olmadığının vurgusunu yaptı.

Manisa'da 2023 eğitim vizyonunu belirlenmesi, eğitimde yaşanan sıkıntılarla birlikte çözüm önerilerin masaya yatırılması konusunda Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesindeki bir otelde ‘2023 Eğitim Vizyonu Manisa Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, ilçe milli eğitim müdürleri, eğitim sendikaları, öğretmenler ve okul müdürleri katıldı.

Çalıştayda açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, her geçen yıl nesillerin ve toplumun alışkanlıklarının değiştiğini, her yeni yılın geçen yıla uymadığını ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürü Çetin, “Çalıştayımızın esas amacı Türkiye'nin önündeki 10 yılları 50 yılları 100 yılları şekillendirmek, neslimizi ve milletimizi geleceğe hazırlamaktır.” dedi.

Çalıştaydan sonra Manisa'nın 2023 eğitim vizyonunun hazırlanacağını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Çetin, hazırlanın raporların tüm illerden gelen raporlarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplanacağını ve önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin eğitim vizyonu ile yol haritasının belirleneceğini dile getirdi.

Rektör Çelebi'den değişikliklere vurgu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ise yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitim alanında yapılan değişikliklere vurgu yaparak, “Biliyoruz ki eğitim sadece Türkiye'nin en önemli meselesi değil. Eğitim, varoluşsal bir realite ve sorun. İnsanoğlunun yeryüzüne gelmesi ile birlikte aslında karşı karşıya kaldığı en temel problem eğitim problemidir. Türkiye'de eğitim politikalarımızın belirli aralıklarla değerlendirildiğini ve değiştirildiğini görüyoruz. Tabii ki zaman içerisinde her politikada güncelleme yapılır. Ancak bizde eğitimin en temel ilkelerinde, prensiplerinde, yöntemlerinde çok sık değişiklikler yapma durumuyla karşı karşıya geldiğimiz hepimizin malumudur. Eğitim konusunu tartışırken önce işe eğitim felsefesinden başlamak gerekir. Eğitimle ilgili soruların cevabı metafizik, dini felsefi düzeyde verilir. Bu çerçevede eğitim felsefesinin kapsamına varlık bilgisi, bilgi felsefesi, değerler felsefesi ve elbette pedagoji girer.” diye konuştu.

“Uzlaşmaya vardığımız bir eğitim felsefemiz yok”

Türkiye'deki eğitim alanındaki en önemli sorunun eğitim dalında toplum olarak uzlaşmaya varılan bir felsefenin olmaması olduğunu ifade eden Rektör Çelebi, “Bizim toplum olarak üzerinde uzlaşmaya vardığımız bir eğitim felsefemiz yoktur. Hala ‘Hadi çocuklar camiye' kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın onay verdiği bir program tartışılıyorsa, hala imam hatiplerle ilgili olarak geçmişte ve günümüzde tartışmalar yaşıyorsak, bunlar eğitim felsefesi ile alakalı konulardır. Eğitim felsefesi şudur. Nasıl bir toplum ve gelecek tasavvuruna sahipsiniz ve buna bağlı olarak nasıl bir fert, nasıl bir insan yetiştireceksiniz. Bu soruların cevabıdır. Biz bu konularda henüz tam olarak mutabakata varabilmiş değiliz. Toplantıda bir hocamızla konuşurken devlet politikamızdan olmadığından bahsettik. Devlet politikası dediğimiz şey üzerinde büyük ölçüde mutabakatın sağlandığı temelleri değişmeyen Batılı ülkelerde milli eğitim, dış politika çok sık değişikliğe uğrayan politikalar değildir. Üzerinde belli bir konsensüs sağlanmıştır. Bizim birinci temel sorunumuzun bu olduğunu ve bu nedenle yönetimlere göre değişikliklerin yapıldığıdır. Önce mutabakat sağlamamız gerekir. Bu öncelikli halletmemiz gereken konu olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

Atanamayan öğretmenlere değindi

Rektör Çelebi, eğitimdeki diğer önemli sorunun da eğitimde inanmış bir kadronun olmamasından kaynaklandığını belirterek şunları söyledi: “Eğitim sistemini içselleştirmiş özümsemiş, inanmış bir eğitici kadro olmazsa o sistemin sonuçları arzu ettiğimiz düzeyde olmayabilir. Eğitim fakültesi mezunlarının KPSS sınavlarındaki alan bilgisi ile ilgili ortalamaların hesabı bana sorulmalıdır. Üniversiteye sorulmalıdır. Çok düşük. Matematik alanından eğitim almış, ortalama oldukça düşük. O zaman bizim hakikaten eğitim fakültelerimizdeki kaliteyi yükseltmek gibi bir sorumluluğumuz var. İhtiyacın çok üzerinde eğitim fakültesinin olması bir puanların düşmesine sebep oluyor. İkinci olarak da yeteri kadar orda yetişmiş insan kaynağının akademik personelin olmaması tabiî ki eğitim kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Üzerinde durmamız gereken diğer önemli sorun budur. Atanamayan öğretmenler. Biz o kaynağı israf ettik. Onların başka bir işte çalışma şansıda yok.”

Vali Deniz: “Özeleştiriyi de yapmak lazım''

Çatıştayda konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz ise, Türkiye'nin eğitimde nitelik anlamında istediği yerde olmadığını belirterek, “Türkiye son 15 yılda her alanda çok ciddi bir değişim ile dönüşüm yaşadı. Bu alt yapı, üst yapı, sağlık, eğitim alanında baktığımız zaman, özellikle eğitimde fiziki mekanların iyileştirilmesi açısından bir çok iyi yerlere geldik. Ama bir şeyi itiraf etmek lazım. Eğitimde nitelik anlamında gerçek anlamda istediğimiz yerde değiliz. Bu öz eleştiriyi de yapmak lazım. Onun için 2023 Eğitim Vizyonunu gerçekleştiriyoruz. Biz daha farklı şeyleri yapmak zorundayız. Çünkü bulunduğumuz, konum coğrafya ve bizden beklentiler bizim ekstra bir şey yapmamızı gerektiriyor.” dedi.

Konuşmaların ardından çalıştaya katılan eğitimciler kendilerine ayrılan masalarda Manisa'nın 2023 eğitim vizyonu konusundaki görüşlerini birbirleriyle paylaştı.