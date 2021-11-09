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Manisa'da eğlence mekanında garson müşteriyi bıçakladı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir eğlence mekanında, bir çalışanla müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir eğlence mekanında, bir çalışanla müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Olay, Salihli'nin Sart Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında çalışan S.Ö. (44) ile müşteriler Süleyman Çapa (37) ve A.G. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., müşteriler, Çapa ve A.G.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yaralılardan Süleyman Çapa olay yerinde hayatını kaybederken, A.G. ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


İki müşteriyi bıçaklayan S.Ö. gözaltına alınırken, yaralı A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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