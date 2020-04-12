Manisa'da EİKP yardımları 1. faz ödemeleri tamamlandı

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) kapsamında, Manisa'da 37 bin 402 hak sahibine 1.000 TL'lik yardım ödemesi tamamlandı. Yardım paraları, hak sahiplerinin evleri ziyaret edilerek teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı kapsamında yapılan 1.000 TL'lik yardım parasının 1'inci faz ödemeleri tamamlandı. Manisa'da 37 bin 402 vatandaşa toplam 37 milyon 402 bin TL ödeme yapıldı. Ödemeler, PTT ve kolluk güçlerince hak sahiplerinin evlerinde gerçekleştirildi.