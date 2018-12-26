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Manisa'da ekipler gece boyu karla mücadele etti

Manisa’da da özellikle yüksek bölgelerde kendisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Manisa'da da özellikle yüksek bölgelerde kendisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve günlük hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına gece de devam etti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu, Salihli, Kula, Selendi, Demirci, Gördes, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm önlemleri aldı. Bu kapsamda Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler mesai mefhumu gözetmeksizin kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Ekiplerimiz kar yağışının etkili olmaya başladığı saatlerden itibaren il genelinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda sorumluluk sahamızda olan yollarda açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri ve yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.” dedi.


Ekipler teyakkuzda


Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı müdahale için önceden planlamada bulunduklarını da belirten Demir, Manisalıların zor anlar yaşamaması adına 7/24 teyakkuzda olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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