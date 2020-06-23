İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da ekstasy ve bonzai operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ekstasy ve bonzai tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ekstasy ve bonzai tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Salihli'ye uyuşturucu madde getirip ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 31 adet ekstasy olarak tabir edilen uyuşturucu hap ile 4 kilo 60 gram bonzai tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.


Operasyonla ilgili olarak göz altına Y.Y ve G.Y emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.