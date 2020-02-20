Manisa'da en çok Balıkesirli yaşıyor

Son açıklanan nüfus istatistiklerine göre nüfusu 1 milyon 440 bin 611 kişiye ulaşan ve Türkiye'nin en kalabalık 14'üncü şehri olan Manisa'da nüfusa kayıtlı illere göre en çok 44 bin 818 kişi ile Balıkesirlilerin yaşadığı açıklandı. Balıkesir'i sırasıyla İzmir, Muş, Kütahya ve Erzurum takip etti.

TÜİK tarafından ikamet edilen ile göre nüfusa kayıtlı olunan illerin istatistikleri paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, “Manisa ili nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre artarak 1 milyon 440 bin 611 kişi oldu. Manisa ili bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 1,7'sini oluştururken, en fazla nüfusa sahip 14. il konumundadır. ADNKS 2019 yılı sonuçları ikamet edilen ile göre nüfusa kayıtlı olunan il verilerine bakıldığında, Manisa ilinde yaşayan nüfusun yüzde 70,4'ü Manisa ili nüfusuna kayıtlıdır. Manisa ilinde yaşayan diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfusa bakıldığında ise Manisa ilinde 44 bin 818 kişi ile en çok Balıkesir nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamakta olup bu nüfus, Manisa ili nüfusunun yüzde 3,1'ini oluşturmaktadır. Manisa'da, Balıkesir'den sonra en çok sırasıyla 31 bin 284 kişi ile İzmir, 25 bin 362 kişi ile Muş, 23 bin 340 kişi ile Kütahya ve 21 bin 90 kişi ile Erzurum illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Manisa'da en az sırasıyla 179 kişiyle Yalova, 438 kişiyle Düzce, 463 kişiyle Kilis, 470 kişiyle Bolu ve 507 kişiyle Hakkari illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Manisa'da diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfus 417 bin 952 olup bu değer Manisa ilinde yaşayan nüfusun yüzde 29,1'sını oluşturmaktadır.” dedi.

Yabancı nüfusu 10 binin altında

Dr. Akyol Manisa'da yaşayan yabancı nüfus hakkında ise şunları söyledi: “ADNKS 2019 yılı sonuçlarına göre Manisa ilinde yaşayan T.C. nüfusuna kayıtlı vatandaşların sayısı 1 milyon 431 bin 583 olup bu nüfus, Manisa nüfusunun yüzde 99,4'ünü oluşturmaktadır. Manisa'da 9 bin 28 kişilik yabancı nüfus mevcut olup bu oran Manisa nüfusunun binde 6'ını oluşturmaktadır.”