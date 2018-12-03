Manisa'da engelliler için yürütülen çalışmalar devam edecek

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilebilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Raşide Kuyumcu ve Yönetim Kurulu Üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da hazır bulundu. Dernek Başkanı Raşide Kuyumcu, kendilerine sağlanan destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletirken, engelli vatandaşların ve engelli derneklerin sorunları hakkında da bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelsiz bir yaşamı savunduklarını ifade etti. Başkan Ergün, engelli bireyler ve aileleri için bugüne kadar yürütülen çalışmaların bundan sonraki süreçte de aynı duyarlılıkla devam ettirileceğini sözlerine ekledi. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilebilecek çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu.